В городе Орел прогремели мощные взрывы

Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает телеграм-канал Baza.

По предварительной информации, целью БПЛА была местная нефтебаза.

Официальных комментариев по поводу ЧП пока не поступало.

До этого ВСУ пытались атаковать Владимирскую область, расстояние от которой до Москвы составляет около 220 километров. Силы противовоздушной обороны сбили над территорией региона четыре беспилотника.

Ранее сообщалось о том, что утром 13 декабря Вооруженные силы РФ нанесли широкомасштабные удары по ряду военных и энергетических объектов на территории Украины. В общей сложности в воздух было поднято более 120 ракет.