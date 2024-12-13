Mash: 120 ракет атаковали Украину после удара ATACMS по Таганрогу

Утром в пятницу, 13 декабря, Вооруженные силы России нанесли широкомасштабные удары по ряду военных и энергетических объектов на территории Украины. Об этом также сообщил телеграм-канал Mash, публикуя соответствующие кадры.

Российские войска осуществили операцию с использованием современных вооружений, включая ракеты «Искандер», беспилотники «Герань» и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». По имеющимся данным, в общей сложности в воздух было поднято более 120 ракет, нацеленных на стратегически важные вражеские объекты.

Так, под ударом оказался закрытый аэродром в Киеве, где, по информации, обучаются пилоты для американских истребителей F-16. На этом объекте также расположены склады с боеприпасами и ангары.

Кроме того, ВС РФ удалось уничтожить завод по производству дронов и ремонту вертолетов, расположенный в пригороде Борисполя. Также разрушен староконстантиновский подземный склад на военном аэродроме в Хмельницкой области.

Удары гиперзвуковыми и крылами ракетами пришлись по ряду областей Украины, включая Киевскую, Хмельницкую, Одесскую, Винницкую, Ивано-Франковскую, Львовскую и Черкасскую. Свыше половины населения Тернопольской области остались без света из-за аварий на теплоэлектростанциях и подстанциях.

Ранее Владимир Рогов сообщил о крупномасштабном ракетном обстреле, произошедшем на территории Украины в пятницу, 13 декабря.