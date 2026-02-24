В Госдуме допустили блокировку Telegram из-за связей с террористами

В Telegram может вновь запахло блокировкой: на этот раз в Госдуме допустили отключение мессенджера в России, если выяснится, что его создатели помогают террористам. Поводом для разбирательств стало расследование в отношении Павла Дурова, и теперь парламентарии хотят понять, кто именно контролирует компанию и кому принадлежат реальные рычаги управления. Депутат Андрей Свинцов пояснил: прежде чем принимать какие-либо меры, нужно досконально изучить структуру владения Telegram. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, пока неизвестно, какую долю в компании сохранил сам Дуров и участвует ли он в управлении, или же все вопросы решает независимый совет директоров. Именно эти детали станут ключевыми, если силовики предъявят платформе серьезные обвинения.

Парламентарий отметил, что, если ФСБ сможет доказать, что мессенджер сознательно сотрудничает с террористическими структурами, реакция будет молниеносной. Ресурс заблокируют максимально быстро, а его деятельность могут классифицировать как пособничество. Более того, под удар попадут и финансовые потоки: любые переводы через Telegram в таком случае могут счесть финансированием преступлений.

По его мнению, безопасность страны остается приоритетом выше любых цифровых свобод. Пока Дуров и его команда разбираются с западным правосудием, российские власти внимательно следят за структурой компании. Если выяснится, что за красивым интерфейсом скрывается угроза национальной безопасности, кнопка «блокировка» будет нажата без колебаний.

Ранее он заявил, что судьба Telegram в РФ решится в ближайшие полтора месяца.