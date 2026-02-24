Террористическая угроза и замедление: Судьба Telegram в РФ решится в ближайшие полтора месяца

Зампред профильного комитета Госдумы Андрей Свинцов заявил, что Telegram могут признать экстремистской организацией, если ее администрация не наладит взаимодействие с ФСБ и Роскомнадзором в течение ближайших полутора месяцев. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам парламентария, ключевым условием является активное противодействие террористическим угрозам. Ранее глава Минцифры на заседании комитета Госдумы подтвердил, что спецслужбы располагают неопровержимыми доказательствами использования Telegram для управления террористическими ячейками внутри страны.

Ситуацию осложняют данные ФСБ о том, что спецслужбы Украины могут оперативно получать информацию из мессенджера и использовать ее в военных целях. В связи с систематическим невыполнением требований законодательства Роскомнадзор уже перешел к техническим санкциям: на текущий момент в России искусственно замедлена загрузка медиафайлов в приложении.

Если администрация Павла Дурова не пойдет на контакт с российскими ведомствами до середины апреля 2026 года, ФСБ может инициировать процедуру признания компании экстремистской, что фактически поставит использование мессенджера в один ряд с запрещенными в РФ сервисами.

Ранее в России запустили «близнеца» Telegram, который копирует его интерфейс и функции.