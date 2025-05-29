В Госдуме допустили, что РФ снимет ограничения на удары «Орешником» в ответ на действия Запада

Россия в состоянии ответить Западу на его действия тем, что снимет ограничения на удары новейшей ракетной системой «Орешник». Такое заявление сделал депутат Андрей Колесник, член комитета Государственной думы по обороне. Его точку зрения привело издание NEWS.ru.

Парламентарий прокомментировал новость о том, что Запад снял с Украины ограничения на удары по российской территории с помощью иностранных вооружений. По словам Колесника, РФ также может снять свои ограничения на удары с применением «Орешника». По утверждению депутата, можно увеличить его дальность полета и мощность, поскольку есть различные модификации этого вида оружия.

«И частота его применения увеличится. Она будет такая, что чертям тошно станет. Поэтому пусть думают», — указал Колесник.

Он добавил, что Украина при отсутствии ограничений может дотянуться до основных российских промышленных районов. По этой причине России необходимо вовремя реагировать на все возникающие вызовы.

Ранее свою оценку снятию ограничений со стороны Запада дал Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности России. Он заявил о том, что на подобный шаг у РФ найдется достойный ответ. По словам экс-министра обороны, у РФ также найдется, что снять в ответ.