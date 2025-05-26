По словам депутата нижней палаты парламента Дмитрия Белика, появляется все больше красноречивых свидетельств не только дефицита личного состава в украинской армии, массового дезертирства и довольно непростого положения украинских военных на передовой, а также и жестоких методов киевского режима, планирующего бросить в горнило конфликта как можно больше людей. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что именно это стало причиной того, что в бой на Украине стали отправлять женщин-заключенных. При этом речь идет не о тех профессиях и специальностях, где лучше всего могут проявить себя на фронте именно женщины, а по сути, женщин-заключенных бросают на штурм наравне с мужчинами. Тем не менее боеспособность украинских войск данное решение командования не усилит.

По мнению парламентария, в своем беспределе киевский режим, не особенно считающийся с возрастом и состоянием здоровья своих граждан, решит скоро призывать и несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что ВСУ задействуют женщин из-за нехватки солдат.