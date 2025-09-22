Российский парламентарий Андрей Колесник, член думского комитета по обороне, заявил в интервью NEWS.ru, что удары ВСУ по крымской территории имеют своей главной целью не военные объекты, а провокацию России на ответные действия против гражданского населения. По его оценке, подобная тактика стала прямым следствием провалов украинской армии на основных фронтах.

Раскрывая логику противника, депутат пояснил, что отсутствие каких-либо успехов на поле боя вынуждает киевский режим искать иные способы воздействия. Поскольку сдержать наступление российской армии не удается, единственным доступным инструментом становятся террористические атаки, призванные создать видимость активности и деморализовать гражданское общество. Колесник не сомневается, что эти действия санкционируются лично Зеленским и его западными кураторами, в частности британскими специалистами, которых он назвал признанными мастерами провокаций.

По словам парламентария, последствия такой стратегии носят двойной характер. С одной стороны, Киев рассчитывает вынудить Москву нанести ответный удар, который можно будет представить как акцию против мирных жителей, тем самым пытаясь изменить международное общественное мнение. С другой стороны, украинское руководство, по сути, сознательно подставляет под удар собственных граждан, используя их в качестве разменной монеты в информационной войне.

В итоге, как полагает российский депутат, эти отчаянные шаги лишь подтверждают стратегический тупик, в котором оказались ВСУ. Отсутствие военных успехов компенсируется жестокими и бессмысленными актами, которые не оказывают влияния на ход боевых действий, но ведут к новым жертвам и дальнейшей эскалации страданий гражданского населения.

Ранее глава республики Аксенов сообщил об увеличении числа жертв атаки в Крыму.