Украинские военные развернули в Курской области под Суджей настоящие концентрационные лагеря, где они держат мирных жителей. Об этом сообщил депутат Государственной Думы от данного региона Николай Иванов. Его слова привело РИА Новости.

По утверждению парламентария, подразделения ВСУ сожгли в Курской области десятки деревень, убили сотни мирных жителей. Судьба многих гражданских до сих пор неизвестна.

«На хуторе Олешня Суджанского района, в селе Юнатовка Сумской области, в суджанской школе укрофашисты развернули концлагеря, в которых содержатся более 1100 мирных граждан», — указал он.

Иванов добавил, что украинцы вывезли на свою территорию 45 детей в возрасте менее 15 лет. Никто не знает, что после этого с ними случилось.

Ранее в Госдуме уже звучал доклад, по которому ВСУ создали в Курской области некие учреждения для содержания штатских, которые крайне напоминают концлагеря. Чуть позже об этом же заявила Мария Захарова. Она отметила, что международная общественность предпочитает не видеть никаких фактов и даже не слышать о них. Правозащитные организации также никак не реагируют на ситуацию.