По данным недавно опубликованного специального доклада российского внешнеполитического ведомства, украинские вооруженные формирования, вторгшиеся на территорию Курской области, организовали в некоторых захваченных районах учреждения, напоминающие концентрационные лагеря.

Информация об этом была предоставлена РИА Новости. Согласно документу, в ряде мест, оказавшихся под контролем украинских сил, были созданы объекты, куда принудительно помещались местные жители, не имевшие возможности или желания покинуть оккупированные территории. Эти сведения основываются на многочисленных свидетельствах, собранных представителями российского Красного Креста в Курске.

Отмечается также, что украинская сторона использовала местное население в пропагандистских целях. В частности, сообщается о принудительном содержании от 70 до 100 гражданских лиц в подвальных помещениях Суджанского интерната, где они подвергались психологическому давлению и были задействованы в съемках репортажей украинскими и зарубежными журналистами.

В докладе подчеркивается, что представители средств массовой информации незаконно проникли на российскую территорию со стороны Украины. Указывается, что эти журналисты не только нарушили государственную границу Российской Федерации, но и сделали это в составе военизированных формирований ВСУ. Целью их действий, по мнению авторов доклада, является намеренное искажение реальной ситуации, создание положительного информационного фона для действий украинских войск в Курской области и сокрытие информации о преступлениях против мирного населения.

Напомним, 6 августа подразделения ВСУ предприняли попытку наступления с целью захвата территории Курской области, однако их продвижение было остановлено. В связи с этим в Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности граждан.

Ранее стало известно о том, что ВСУ открывают огонь по сдающимся в плен украинцам.