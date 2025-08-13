В Госдуме оценили предложенную Киевом инициативу воздушного перемирия

Заявление советника главы ОП Украины Михаила Подоляка о готовности Киева обсуждать с Россией идею «воздушного перемирия» как стартовый шаг к переговорам вызвало отклик в Москве. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова позитивно оценила эту инициативу, особенно если речь идет о прекращении атак беспилотников. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Однако она подчеркнула, что любое мирное соглашение неизбежно требует сложных компромиссов и взаимных уступок от обеих сторон. Журова отметила, что начало процесса всегда непросто, но диалог необходим.

Реализация воздушного перемирия, по мнению Журовой, могла бы стать практическим шагом к снижению эскалации, минимизировав угрозы от одного из самых активно используемых видов оружия. Это создало бы более стабильные условия для дальнейших, уже более сложных переговоров.

Парламентарий видит в предложении Киева потенциальную основу для диалога, но напоминает, что путь к миру лежит через непростые дискуссии, конкретные проекты соглашений и готовность идти на уступки. Ключевыми параллельными задачами она назвала обмен военнопленными и поиск пропавших без вести, без которых полноценное урегулирование невозможно. Мир, по ее словам, — это всегда вопрос компромисса.

