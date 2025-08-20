Госдума предложила ограничить въезд несовершеннолетних мигрантов

В России рассматривается возможность ужесточения правил въезда для несовершеннолетних мигрантов, прибывающих без сопровождения взрослых. Соответствующий законопроект представлен на рассмотрение в Государственную думу, как следует из данных электронной базы законодательных инициатив.

Инициаторы данного законопроекта объясняют необходимость введения ограничений тем, что нередко дети-мигранты, нарушающие миграционное законодательство, в частности, превышающие допустимые сроки пребывания, оказываются на территории России без присмотра законных представителей. В некоторых случаях, подростки въезжают в страну под предлогом обучения, но фактически преследуют иные цели, например, трудоустройство.

В настоящее время несовершеннолетние иностранные граждане имеют право самостоятельно въезжать в Россию, не предоставляя нотариально заверенного согласия от законных представителей.

В связи с этим депутаты Госдумы предлагают изменить существующий порядок, запретив въезд в страну детям мигрантов без сопровождения опекунов или родителей.

Цели их визитов предлагается строго ограничить образованием, получением медицинской помощи, а также временным пребыванием в рамках участия в спортивных и культурных мероприятиях, таких как олимпиады, соревнования и туристические поездки.

