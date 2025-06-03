«Возмездие неизбежно»: Медведев прокомментировал атаки ВСУ на российские регионы

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале предупредил Украину о возмездии после активных ударов ВСУ по объектам России.

«Возмездие неизбежно», — написал Медведев.

Медведев отметил, что ВС РФ активно наступают. Военнослужащие продолжат наступление. Он рассказал, что Армия выполнит все задания, которые будут перед ней поставлены.

«Все, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблен, — исчезнут», — высказал мнение заместитель председателя Совета безопасности России.

Медведев также прокомментировал переговоры делегаций России и Украины, которые прошли в Стамбуле. Он рассказал, что Москва опубликовала меморандум. Цель документа — показать, какие задачи Россия намерена реализовать. По мнению Медведева, Кремль не заинтересован в компромиссном мире, тем более при условии выполнения нереальных условий. Важно добиться победы и полного уничтожения украинского правительства, которое поддерживает неонацистские взгляды.

Отметим, что в тексте меморандума указано, что Украина должна принять статус новых регионов и Крыма, обеспечить своим гражданам возможность общения на русском языке, отказаться от нацисткой идеологии и от вступления в военные организации. Страна не имеет права расширять численность армии и размещать иностранные военные войска.

Ранее Медведев раскрыл реальное число россиян, которые отправляются на СВО ежемесячно.