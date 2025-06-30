В Госдуме пояснили необходимость госнадзора в контейнерных АЗС

В России стремительно растет число контейнерных автозаправочных станций (АЗС), однако их установка и работа оказались вне правового поля. Госдума готовится устранить этот опасный пробел в законодательстве. Как пояснил замглавы думского комитета по энергетике Юрий Станкевич, проблема не в самих заправках, а в полном отсутствии госнадзора. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, контейнерные АЗС стихийно появляются во дворах жилых домов, у гаражей и магазинов, вызывая тревогу у граждан. Парадокс в том, что для них просто не существует регулирующих правил. Особую значимость они имеют в Сибири, на Дальнем Востоке и в Поволжье, где на их долю приходится 10-15% продаж топлива.

Парламентарий подчеркнул, что сложившаяся ситуация создает двойную угрозу: так, отсутствие контроля за установкой и эксплуатацией повышает риски аварий и пожаров в непосредственной близости от людей, а неконтролируемое распространение таких АЗС может привести к росту нелегального оборота топлива и уклонению от налогов. В свою очередь жители удаленных регионов, зависящие от таких заправок, могут пострадать при введении жестких, но неадаптированных правил.

По его мнению, главная задача законодателей — найти баланс между двумя приоритетами: обеспечить автомобилистам доступ к топливу, особенно в отдаленных районах, и гарантировать абсолютную безопасность населения. Для этого предстоит разработать единые, четкие стандарты эксплуатации контейнерных АЗС, закрыв существующие правовые «дыры». Успех закона будет зависеть от его гибкости и учета региональных особенностей.

Ранее сообщалось, что в Самаре появились сервисы доставки бензина.