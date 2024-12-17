В Госдуме пообещали обязательно найти и наказать убийц генерала Кириллова

Люди, устроившие взрыв, от которого погиб генерал Кириллов со своим помощником, будут обязательно найдены. Об этом заявил Андрей Картаполов, председатель оборонного комитета Государственной думы. Его слова привело РИА Новости в своем телеграм-канале.

Те люди, которые ответственны за смерть командующего российскими войсками РХБЗ генерал-лейтенанта Кириллова, будут обязательно найдены. Так считает парламентарий. Их разыщут, где бы они ни скрывались. При этом возмездие настигнет как исполнителей, так и заказчиков данного преступления.

Примерно такую же уверенность высказал сенатор Константин Косачев. Он пообещал, что наказание настигнет убийц генерала, а также назвал гибель военного невосполнимой утратой.

Ранее сообщалось, что смерть Кириллова наступила в результате взрыва самодельного взрывного устройства, которое имело мощность порядка 300 г в тротиловом эквиваленте. СВУ было заложено в электросамокат, который злоумышленники оставили рядом с подъездом. Вместе с генералом погиб его помощник, который выполнял обязанности водителя.