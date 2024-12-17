СК установил причину взрыва, при котором в Москве погиб генерал Кириллов

Следственный комитет РФ раскрыл детали взрыва, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов и его помощник.

Инцидент произошел утром, 17 декабря, на Рязанском проспекте Москвы. Местные жители услышали взрыв, который произошел возле подъезда многоквартирного дома. Позже рядом были обнаружены трупы двух мужчин.

Погибшими оказались генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ Кириллов и его помощник и водитель его служебного автомобиля.

По информации официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство (СВУ), заложенное в самокате, оставленном у подъезда. Оно содержало 300 г тротила.

СКР возбудил уголовное дело по факту убийства (ст. 105 УК РФ). По информации Baza, следствие пытается выяснить, как организаторы убийства следили за Кирилловым. Специалисты СК России также намерены изъять камеры в жилом комплексе (ЖК), которые могли запечатлеть подрывников.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал гибель Кириллова в своем телеграм-канале. Он назвал его смерть невосполнимой утратой, а также призвал найти виновных в трагедии и наказать.

В связи с гибелью генерала Кириллова официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова напомнила, что именно он разоблачал преступления англосаксов и провокации НАТО.

Ранее сообщалось, что в ДНР задержали причастного к подрыву 9 декабря автомобиля в Донецке, в результате которого погиб российский военный.