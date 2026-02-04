В Госдуме потребовали запретить продажу детям игрушек, неотличимых от оружия

Инцидент в уфимской школе, где подросток открыл стрельбу из игрушечного пистолета, снова поднял острый вопрос о доступности для детей детализированных копий оружия. Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью радио Sputnik высказал категоричную позицию: продавать на маркетплейсах модели, неотличимые от боевых, детям нельзя, поскольку это создает прямую угрозу.

По его словам, проблема лежит не только в плоскости детских шалостей. Главная опасность, как объясняет парламентарий, заключается в полной визуальной идентичности таких изделий с настоящим оружием. Даже сотрудник правоохранительных органов, увидев подобный предмет в общественном месте, не сможет мгновенно определить его природу и вынужден будет действовать, исходя из худшего сценария. Это ставит под угрозу жизнь самого ребенка и окружающих, так как полиция обязана реагировать на потенциальную угрозу со всей серьезностью.

Последствия подобной неразберихи могут быть трагичными. Чтобы избежать их, Милонов предлагает комплекс мер: не только законодательно ограничить продажу таких «игрушек», но и запретить проносить их в общественные места. Он также призывает родителей к ответственности, советуя сознательно отказываться от покупки и изымать уже имеющиеся у детей копии оружия.

По мнению парламентария, игрушка не должна нести в себе риск фатальной ошибки со стороны взрослых, особенно тех, чья обязанность — защищать порядок. Случай в Уфе, где, к счастью, обошлось без физических травм, служит тревожным сигналом: обществу требуется пересмотреть нормы, регулирующие оборот максимально реалистичных моделей оружия, чтобы предотвратить ситуации, где пластиковый пистолет может спровоцировать реальную трагедию.

