Трагедия в подмосковной школе, унесшая жизнь ребенка, вновь заставляет искать ответ на мучительный вопрос: что толкает подростка на страшное преступление? Ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров, комментируя нападение в Горках-2, указывает на две тревожные реальности, слившиеся воедино: внешнюю агрессию и внутреннее воспитательное опустошение. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Версия о внешнем влиянии выглядит не как абстрактная теория, а как констатация системной угрозы. Гончаров говорит о более чем 130 вербовочных колл-центрах на территории Украины, чья целевая аудитория — именно дети и подростки в российских мессенджерах. Подросток, чья футболка с символикой запрещенной организации и «манифест», полный ненависти к целым национальным и социальным группам, стали достоянием общественности, выглядит идеальной мишенью для такой пропаганды. Его действия — не спонтанная вспышка, а результат методичной обработки: он не просто напал с ножом, но и изготовил взрывное устройство, следуя, вероятно, найденным инструкциям. Как отмечает эксперт, пока эта враждебная инфраструктура существует, подобные риски будут лишь нарастать.

Однако, по его мнению, почва для такой вербовки была подготовлена изнутри — глубоким кризисом воспитания. Гончаров жестко констатирует: сегодня ответственность за формирование личности ребенка размыта. Школа заявляет, что она только учит, родители ссылаются на занятость, и в этой пустоте подросток остается один на один с враждебным цифровым миром. Вопрос «Разве родители не видели футболку или не интересовались, чем он живет в сети?» повисает в воздухе как главный упрек. Внешняя идеология падает не на каменистую почву здоровых ценностей, а в благодатную среду внутреннего одиночества и отсутствия авторитетов.

По словам Гончарова, последствия такого двойного удара — по социальной ткани и национальной безопасности — уже очевидны. Общество сталкивается с непредсказуемыми актами насилия, источник которых находится в темных уголках интернета, а исполнителями становятся свои же, потерянные дети. Это подрывает чувство базовой безопасности в школах и требует от государства не только силового, но и сложнейшего идеологического и воспитательного ответа.

Он подчеркнул, что трагедия в Горках-2 — это симптом, а не случайность. Она выявляет смертельно опасный симбиоз: целенаправленная внешняя радикализация через цифровые каналы встречает пассивность и безответственность во внутренней, семейной и школьной среде. Пока этот порочный круг не будет разорван — как жестким противодействием вербовочным сетям, так и возвращением к системной, совместной работе по воспитанию, — общество останется уязвимым. Борьба, как подчеркивает ветеран, ведется не только на линии фронта, но и в телефоне в руке у нашего ребенка.

Ранее сообщалось, что после трагедии в Одинцово люди массово несут к школе цветы и игрушки.