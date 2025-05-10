В Госдуме предложили российским семьям придумать «кодовое слово» для борьбы с мошенниками

Российским семьям необходимо придумать «кодовое слов» для борьбы с мошенниками, заявил в интервью ТАСС заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по физкультуре и спорту Сергей Бурлаков.

Он отметил, что такой защищающий механизм поможет своевременно распознавать фальшивые звонки и сообщения, особенно в условиях роста дипфейк-атак.

«Эксперты по искусственному интеллекту предупреждают, что каждый второй россиянин столкнется с дипфейк-атакой до конца года. Речь о голосовых сообщениях и видеокружках от якобы родственника», — отметил депутат.

По словам Бурлакова, при таком звонке родным и близким человека, который якобы попал в неприятную ситуацию, достаточно просто попросить его назвать семейный пароль или кодовое слово. Сам политик рассказал, что его семья уже придумала и использует такой пароль, чтобы обезопаситься.

По данным ФСБ, в России в 2024 году было зарегистрировано более 640 тыс. случаев дистанционных мошенничеств, в результате которых граждане лишились более 170 млрд руб.

ФСБ и МВД отмечают, что несмотря на активную борьбу с кибермошенничество, масштабы афер остаются значительными. Ведомства призвали граждан быть бдительными, соблюдать меры безопасности и не доверять сомнительным сообщениям и звонкам.

Ранее МВД России предупредило россиян о новой схеме мошенничества, связанной с фейковыми приложениями государственных структур, которые крадут деньги и личные данные.