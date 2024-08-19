В Госдуме предложили вернуть смертную казнь для иностранных наемников

Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил РИА Новости, что в ближайшее время обратится в Конституционный суд РФ с предложением отменить мораторий на смертную казнь для иностранных наемников.

Он напомнил, что сейчас в УК РФ наказание за наемничество предусмотрено сроком от семи до 15 лет. Если суду удастся доказать убийства людей, наемник может получить наказание вплоть до пожизненного.

Но и пожизненный срок парламентарий считает слишком мягким наказанием.

Ранее в Белоруссии суд приговорил к смертной казни немецкого наемника Рико Кригера. Впоследствии он стал участником масштабного обмена заключенными между Россией и Западом.