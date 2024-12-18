В Госдуме предложили ввести визы для защиты от мигрантов-террористов

Правительству России необходимо ввести визовый режим для въезда граждан из стран Средней Азии и Закавказья. Это позволит уберечься от тех мигрантов, которые выступают террористами. Так считает депутат Государственной думы РФ Михаил Матвеев. Его слова привело издание News.ru.

Парламентарий заявил, что Россия является воюющей страной. В такой ситуации ее открытые границы являются абсурдом. Многие приезжие получают российские паспорта, что окончательно легализует их присутствие на территории РФ. Их количество исчисляется сотнями тысяч.

«При таком количестве мигрантов избежать полностью вербовки представителей различных диаспор не получится», — указал он.

По этой причине России необходимо ввести визовый режим как со среднеазиатскими государствами, так и со странами Закавказья. Только это станет системным способом выявить вероятного террориста. При выдаче визы человек будет досконально изучаться, будут проверяться его аккаунты в соцсетях, переписка в мессенджерах и так далее. Все это существенно сократит риск того, что на российскую территорию извне будут проникать террористы для совершения преступлений.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО были задержаны два мигранта, у которых обнаружили оружие, взрывчатку, десятки сим-карт и предметы для изменения внешности. В отношении одного иностранца возбудили уголовное дело, а другого выдворили за пределы страны.