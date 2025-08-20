В Госдуме призвали ограничить объем переводов для детских банковских карт

Финансовая безопасность детей может получить новый уровень защиты на законодательном уровне. В Госдуме рассматривается инициатива о введении обязательного родительского контроля над операциями по детским банковским картам. Суть предложения, озвученного главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, заключается в создании двухуровневой системы. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что для несовершеннолетних, имеющих самостоятельный заработок или стипендию, сохранится полная свобода распоряжения средствами. А вот дети, чьи карты пополняются родителями, смогут совершать операции только после одобрения взрослых. Каждая попытка перевода или платежа будет требовать подтверждения через специальный запрос.

По мнению парламентария, такие меры призваны защитить семьи от необдуманных трат детей и потенциального мошенничества. Технически эта возможность уже реализована многими банками в добровольном порядке, но теперь речь идет о придании ей обязательного характера для определенных категорий юных владельцев карт.

Ранее общественники предложили ввести в России уголовку за попытки ограбить родителей через их детей.