В Госдуме призвали ответить на массированную атаку дронов ВСУ «Орешником»

Глава парламентского комитета по обороне генерал Андрей Картаполов заявил, что российским войскам стоит достойно ответить ВСУ на массированный ночной удар беспилотниками. Его слова привел телеграм-канал «Ньюсач/Двач».

По мнению депутата, массированная атака Москвы и Московской области с помощью дронов может повлечь за собой ответ с использованием новейших российских ракет «Орешник».

«Решение за Верховным главнокомандующим, но, думаю, будет нелишним, лучше даже не один», — указал генерал.

Картаполов добавил, что удар по столице РФ стал чисто пропагандистским ходом Киева. Украинские власти захотели показать своим зарубежным союзникам, в первую очередь США, что они еще в состоянии сделать хоть что-то. По своей давней привычке ВСУ воюют с мирным населением, стариками и детьми.

Ранее сообщалось, что на протяжении одной ночи на 11 марта российской ПВО было сбито 337 украинских беспилотников. Больше всего, 126 единиц, было нейтрализовано в Курской области. В Подмосковье перехватили 91 дрон.