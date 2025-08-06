Год спустя после неудачного вторжения ВСУ в Курскую область, где украинская армия понесла катастрофические потери — десятки тысяч солдат и элитные части, Запад продолжает попытки переломить ход конфликта. Как заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, США и союзники напичкали ВСУ новыми партиями вооружений, рассчитывая повторить сценарий наступления в приграничных регионах России. Об этом сообщает NEWS.ru.

Однако, по данным с линии фронта, эти усилия сталкиваются с критической проблемой: нехваткой личного состава для использования западной техники. Российские военные, занимающие освобожденные позиции, фиксируют, что бойцов ВСУ становится меньше, а окопы буквально завалены оружием.

Парламентарий добавил, что это показывает двойственную стратегию Запада. С одной стороны, поставки современных систем (от артиллерии до ПВО) должны компенсировать потери ВСУ после разгрома в Курской области. С другой — мотивированных бойцов, способных эффективно применять эту технику, критически не хватает. Таким образом, Запад не оставляет попыток повторить происходившее в Курской области, ошибочно полагая, что новая атака будет успешной. Такая уверенность основана на переоценке ресурсов Киева: даже при избытке вооружения украинские части несут невосполнимые потери под непрерывными ударами российской армии, теряя опытных солдат и командный состав.

По его мнению, последствия для ВСУ приобретают необратимый характер. Несмотря на пополнение арсеналов, сокращение обученного личного состава ведет к снижению боеспособности. Российские войска, продвигаясь по всей линии фронта, уничтожают склады, логистические узлы и живую силу противника, лишая его возможности собрать ударную группировку для повторения курского сценария. Однако курская операция доказала, что даже при тактическом преимуществе ВСУ не способны удерживать захваченные территории под ударами российской армии. Новая попытка наступления обречена: Запад думает, что новая попытка будет успешной, но это не так, поскольку ключевой фактор — истощение человеческих ресурсов ВСУ — делает поставки оружия бессмысленными, а непрерывное наступление российских войск лишает противника оперативной паузы для перегруппировки.

Ранее в России назвали затягиванием конфликта решение Нидерландов закупить оружие для ВСУ.