В Госдуме раскрыли новую схему обмана с тестированием услуг операторов

В России активизировались телефонные мошенники, использующие новый изощренный метод. Под видом сотрудников операторов связи они выманивают у людей коды подтверждения из СМС, получая полный контроль над номером телефона и всеми привязанными к нему аккаунтами. Депутат нижней палаты парламента Антон Немкин рассказал о том, как работает указанная схема. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, поступает звонок от псевдооператора с предложением протестировать эксклюзивную услугу (новый тариф, защиту от спама и т. д.), при звонке мошенники используют фразы: «только для избранных», «ограниченное предложение», после просят продиктовать пароль из СМС, якобы для подключения услуги. Получив доступ к номеру, мошенники могут взломать соцсети и почту, получить доступ к банковским приложениям, оформить кредиты на ваше имя и перевыпустить SIM-карту.

Парламентарий подчеркнул, что никогда и никому не следует сообщать коды из SMS — ни операторы, ни банки их не запрашивают. При подозрительном звонке необходимо немедленно положить трубку, перезвонить оператору по официальному номеру и предупредить родных о новой схеме обмана.

По его мнению, всего один код из СМС может лишить всех аккумулированных сбережений и доступа к цифровой жизни.

Ранее он заявил, что мошенники вновь обманывают туристов с помощью фальшивых сайтов.