В Госдуме раскрыли новую схему телефонного мошенничества

По словам члена Комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, в последнее время участились случаи телефонного мошенничества, при котором злоумышленники представляются сотрудниками банков или коллекторских агентств и сообщают жертвам о якобы выявленной переплате по уже погашенному кредиту. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что аферисты убеждают людей, что в связи с технической ошибкой или бухгалтерским сбоем на счету остались «лишние» деньги, которые можно вернуть. В ряде случаев мошенники могут сообщать о программе повышенного кэшбека за вовремя погашенный кредит. Таким образом, для «возврата» средств злоумышленники предлагают выполнить несколько действий: подтвердить личность, сообщить реквизиты карты или установить определенное приложение для удаленного доступа.

Парламентарий подчеркнул, что банки никогда не требуют конфиденциальную информацию по телефону, не просят переводить деньги для «возврата переплаты» и не применяют мессенджеры или соцсети для решения финансовых вопросов. Если звонят с таким предложением, стоит немедленно прекратить разговор и перезвонить в службу поддержки банка по номеру с его официального сайта или из договора и заблокировать личный кабинет банка.

Ранее он рассказал о заранее продуманных перед длинными выходными новых схемах мошенников.