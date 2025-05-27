В Госдуме раскрыли новые способы злоумышленников красть отпуска у жителей РФ

С приближением летнего сезона в нашей стране наблюдается резкий рост туристического мошенничества. По словам члена Комитета нижней палаты парламента по информационной политике Антона Немкина, аферисты проявляют сейчас особенную активность в онлайн-пространстве: в соцсетях, мессенджерах и на сайтах-однодневках. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что злоумышленники массово размещают объявления о «горящих турах», «уникальных акциях» и «дешевом отдыхе» от имени известных туроператоров или поддельных компаний с целью получить предоплату и исчезнуть, оставив человека без отпуска и с убытками. Таким образом, потенциальным клиентам аферисты отправляют договор с банковскими реквизитами, требуют полную или частичную предоплату, после чего перестают выходить на связь.

По мнению парламентария, также еще одной формой обмана является аренда жилья на курортах. Преступники публикуют объявления с реальными фотографиями квартир и домов, якобы сдающихся посуточно., и после получения предоплаты исчезают.

Он подчеркнул, что во избежание неприятностей следует туры приобретать только у проверенных агентов, перепроверять ИНН и юридическую информацию о компании и не вносить полную предоплату незнакомым фирмам. При аренде жилья лучше пользоваться известными платформами с функцией бронирования без прямого перевода средств.

Ранее юрист Хаминский дал советы по избежанию попадания на удочку мошенников в отпуске и до него.