Лурье впервые раскрыла причину покупки элитной квартиры у Долиной

После оглушительной победы в Верховном суде, оставившей за ней право собственности на пятикомнатную квартиру в Хамовниках, предпринимательница Полина Лурье впервые подробно рассказала о своих планах на это жилье.

В эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале она заявила, что приобретала недвижимость исключительно для жизни своей семьи, тщательно выбирая местоположение.

«Я покупала эту квартиру для себя и для своей семьи, планировала там жить. Конечно, у нас разный состав семьи с Ларисой Александровной и разные вкусы», — пояснила она.

Теперь, когда юридические баталии позади, новый владелец готовится к масштабным переменам внутри квартиры. Полная перепланировка и капитальный ремонт были запланированы изначально. Лурье выразила твердую надежду въехать в квартиру в самое ближайшее время, пообещав устроить новоселье и даже пригласить на него журналистов.

Эти заявления звучат как уверенный финальный аккорд в затянувшейся на годы истории. Напомним, что если Долина и ее родственники не покинут помещение добровольно, вопрос об их принудительном выселении будет решать Московский городской суд.

