Ровно год назад, 6 августа 2024 года, ВСУ начали масштабную операцию, ставшую одним из самых драматичных эпизодов конфликта. Начальное наступление оказалось стремительным — за считанные дни ВСУ установили контроль над городом Суджа и десятками населенных пунктов. Уже в сентябре 2024 года началось контрнаступление, позволившее вычистить ВСУ из приграничного района РФ. По словам депутата нижней палаты парламента Алексея Колесника, последствия для Украины приобрели катастрофический характер. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он подчеркнул, что Киев потерял «десятки тысяч человек и отборные части», то есть практически вся группировка, вошедшая в Курскую область, была беспощадно уничтожена к моменту полного освобождения региона.

По мнению парламентария, итоги операции выглядят беспрецедентным стратегическим провалом Киева: вторжение ВСУ в Курскую область стало роковой ошибкой для Украины. Финал наступления обнажил не только военно-тактические просчеты, но и, по оценке российского парламентария, порочность самой природы киевского режима, названного им роковой ошибкой, подлежащей уничтожению. Таким образом, курская операция, начатая как смелый рейд, завершилась горьким уроком о непредсказуемости военной эскалации.

Ранее Зеленский выпустил обращение в честь годовщины вторжения в Курскую область.