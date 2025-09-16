В Госдуме разработают методы защиты покупателей жилья у обманутых мошенниками продавцов

Российский рынок недвижимости столкнулся с опасной тенденцией — участились случаи мошенничества при сделках с квартирами. В результате судебных разбирательств жилье обычно возвращают законному владельцу, однако добросовестный покупатель остается и без денег, и без жилья, поскольку средства уже успевают перевести аферистам. Для решения этой проблемы в Госдуме предлагают ряд законодательных мер. Как пояснила депутат Светлана Разворотнева, одна из инициатив предполагает введение периода охлаждения — недельного срока, в течение которого деньги от продажи квартиры будут заморожены. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, это позволит продавцу передумать, расторгнуть сделку и вернуть средства покупателю до окончательного перехода прав.

Парламентарий добавила, что еще одно предложение — запретить наличные расчеты при сделках с недвижимостью дороже 10 млн рублей. Также рассматривается инициатива прокуратуры о приостановлении права собственности при возникновении подозрительных обстоятельств во время сделки. Эти меры направлены на создание дополнительных правовых барьеров для мошенников и усиление защиты граждан. При поддержке правоохранительных органов и профессионального сообщества предлагаемые изменения могут значительно повысить безопасность сделок с недвижимостью.

По ее мнению, проработка новых механизмов регулирования рынка недвижимости может в перспективе снизить количество мошеннических схем и восстановить доверие граждан к операциям с жильем.

