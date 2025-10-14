К возможной передаче Украине американских крылатых ракет Tomahawk в Москве относятся крайне серьезно. По мнению экспертов, такие действия Вашингтона становятся ключевым фактором дальнейшего углубления кризиса в отношениях с Россией. Как пояснил депутат Андрей Колесник, даже ограниченная партия в 20-50 ракет, о которой сообщают западные СМИ, не способна переломить ход конфликта, но неизбежно ведет к опасной эскалации. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, несмотря на сохраняющуюся готовность Москвы к диалогу и выполнению ранее достигнутых в Анкоридже договоренностей, поставки такого наступательного оружия перечеркивают возможность восстановления доверия. Более того, они создают прямую угрозу безопасности России, поскольку развертывание Tomahawk потребует создания всей сопутствующей инфраструктуры.

Последствия этого шага будут далекоидущими. Парламентарий подчеркивает, что точные, но уязвимые для современных систем ПВО ракеты предназначены для ударов по глубинной территории, что неизбежно приведет к новым жертвам среди мирного населения и военных. Такие действия идут вразрез с публичными заявлениями американской администрации о стремлении к деэскалации и фактически разрушают остатки двусторонних контактов.

По его мнению, в итоге Россия будет вынуждена дать асимметричный ответ, масштаб которого может иметь серьезные политические и геополитические последствия. Как заключил Колесник, страна обладает лучшими в мире системами противовоздушной обороны и четко представляет себе алгоритмы противодействия подобным угрозам, что делает любые поставки стратегическим просчетом Вашингтона.

