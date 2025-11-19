По мнению депутата российской Госдумы Андрея Колесника, новая администрация США во главе с Дональдом Трампом могла дать Киеву негласное разрешение на применение ракетных систем ATACMS по целям внутри России. Это предположение прозвучало на фоне попытки удара по Воронежской области, которая, хоть и является приграничным регионом, продемонстрировала потенциально возросший уровень угрозы. Об этом сообщает NEWS.ru.

Раскрывая тему, парламентарий отметил, что у ВСУ все еще ограниченный запас таких ракет, иначе их применение было бы более массовым. Однако сам факт атаки в данном направлении он считает тревожным сигналом, указывающим на возможное расширение санкционированного Вашингтоном радиуса поражения. Колесник подчеркнул, что для жителей прифронтовых территорий не имеет значения, считается ли их регион глубокой тылом или нет — их безопасность должна быть абсолютным приоритетом.

В качестве ответной меры и для предотвращения дальнейших инцидентов депутат видит острую необходимость в выявлении и ликвидации иностранных наемников, предположительно американского, британского и французского происхождения. Он заявил, что в вопросах национальной безопасности не может быть и речи о проявлении какой-либо жалости к ним.

Итогом этой новой, по его мнению, реальности должны стать серьезные вопросы, адресованные Западу, и жесткий военный ответ со стороны ВС РФ. Это необходимо, чтобы в будущем избежать более масштабных последствий и не позволить конфликту перейти в еще более опасную фазу.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание.