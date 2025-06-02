В Госдуме возмутились салютом в Самаре в день атаки ВСУ по России

Депутат Государственной думы РФ Михаил Матвеев возмутился организацией праздничного салюта в Самаре в день, когда ВСУ устроили массированную атаку БПЛА по российским регионам.

В своем телеграм-канале он задался вопросом, на каком основании организаторы салюта напугали местных жителей громкими хлопками и искрами.

«Люди, начитавшись новостей, слышат взрывы, думают, что это работает ПВО, выглядывают в окна, а там салют», — написал депутат.

Как позже сообщил Матвеев, организатором салюта стало Русское концертное агентство. Фейерверки были запущены по случаю IV Музыкального фестиваля Юрия Башмета. Салют был запущен после гала-концерта вечером 1 июня.

«Отменять салют, несмотря на события в стране и то, что он не анонсировался, не стали, ибо „уплочено“. А на то, чтобы понимать ситуацию и оперативно реагировать на нее, нужны мозги. А где их взять?» — возмутился депутат.

Как ранее стало известно, музыкант Башмет дал бесплатный концерт в Самаре в рамках фестиваля. Гала-концерт, посвященный 185-летию со дня рождения Петра Чайковского, состоялся в амфитеатре на площади Славы. Оттуда и был запущен салют.

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