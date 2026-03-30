В Госдуме заявили, что сделки с недвижимостью с марта под особым контролем: установлены пороги сумм

С марта в России изменились правила игры на рынке недвижимости, и теперь любая операция с квадратными метрами проходит под пристальным взглядом финансовых контролеров. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов пояснил, что это не прихоть, а вынужденная мера в рамках борьбы с легализацией преступных доходов. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, суть нововведений сводится к четкой математике. С 10 марта Росфинмониторинг установил пороги, после которых сделка автоматически попадает в зону обязательного контроля. Для банков это сумма от 75 млн рублей, а для компаний-посредников — всего пять миллионов, причем без разницы, идет речь о наличных или безналичных расчетах. Отчитываться о таких операциях организации начнут с 1 апреля, создавая тем самым прозрачную цепочку движения крупных сумм. Важный нюанс, который снимает лишние вопросы у обычных покупателей: вся ответственность за передачу данных ложится исключительно на плечи банков и посредников, входящих в так называемый антиотмывочный контур. Гражданам, в свою очередь, не нужно бегать с бумажками и самостоятельно куда-то стучаться.

Парламентарий отметил, что для рынка это означает переход на новый уровень прозрачности. Раньше крупные расчеты за недвижимость оставались одной из самых удобных лазеек для тех, кто пытался придать сомнительным деньгам вид законных. Фиктивное посредничество, запутанные схемы оплаты и наличные в чемоданах постепенно уходят в прошлое — теперь государство получает возможность отследить подозрительные потоки еще на этапе проведения расчета, а не спустя годы после сделки, когда все концы уже потеряны.

По его мнению, механизм работает в интересах самих же участников рынка. Жесткий контроль защищает добросовестных продавцов и покупателей от случайного вовлечения в сомнительные схемы, а рынок недвижимости постепенно очищается от непрозрачных игроков. Новый порядок — это не попытка усложнить жизнь обычным людям, а долгожданный инструмент, который делает процесс купли-продажи более предсказуемым и юридически чистым для всех сторон.

Ранее сообщалось, что скандальная история может изменить правила сделок с недвижимостью в 2026 году.