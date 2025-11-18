Повреждение железнодорожной линии в Польше на маршруте Демблин–Варшава, используемом для поставок вооружения на Украину, создало серьезные логистические проблемы для западной помощи. Инцидент, который польские власти не исключают как диверсию, был обнаружен машинистом поезда утром 16 ноября, к счастью, обошлось без жертв. Первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев прямо заявил, что такие действия объективно выгодны России. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его мнению, регулярное нарушение транспортной инфраструктуры, через которую Европа снабжает Киев, способно кардинально изменить ситуацию на фронте. Журавлев подчеркнул, что украинская армия критически зависит от постоянных западных поставок, а заявления о собственном производстве вооружения не соответствуют реальности, поскольку все такие мощности быстро обнаруживаются и уничтожаются.

Парламентарий уточнил, что в результате подобных акций поставки вооружения задерживаются или полностью прекращаются, что напрямую ослабляет возможности ВСУ. Это, в свою очередь, облегчает действия российских войск на передовой.

По его словам, подрыв логистических маршрутов становится эффективным инструментом воздействия на ход конфликта. Как отметил депутат, систематическое нарушение железнодорожного сообщения может в краткосрочной перспективе лишить украинскую армию устойчивости, ускорив завершение боевых действий.

