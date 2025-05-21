В Госдуме заявили, что у Украины нет нужного количества пленных россиян для нового обмена
Картаполов: у Киева нет нужного числа пленных для обмена в формате «1000×1000»
Фото: [flickr.com]
В распоряжении Украины нет тысячи российских пленных военнослужащих, чтобы обменять их при новом обмене, который был анонсирован при переговорах в Стамбуле. Об этом заявил Андрей Картаполов, председатель комитета Государственной думы по обороне. Его слова привел телеграм-канал SHOT.
По его утверждению, сейчас в украинских тюрьмах ведутся активные поиски пленных, которых можно было бы предложить России на обмен. У нее нет тысячи военнопленных, которых она должна передать российской стороне.
«Там сейчас в ход идут все подростки, старики, женщины, которых они на улице хватали», — указал он.
Парламентарий добавил, что при обмене в списки не будут включаться иностранные наемники, которых Картаполов назвал «отдельной кастой».
Ранее украинская пресса уже сообщала, что в украинских СИЗО после анонса очередного обмена пленными с Россией произошло оживление. Стали вызывать всех тех, кто обвиняется в сепаратизме, государственной измене и тому подобных политических статьях. Киев хочет включить с обменные списки собственных граждан, которым инкриминируют «политические» статьи.