Украинские власти при подготовке анонсированного обмена в формате «1000 на 1000» хотят включить в обменные списки собственных граждан. Для этого рассматривают возможность обменять в том числе и тех, кто на Украине обвинен в измене. Об этом в своем телеграм-канале сообщила «Страна.ua».

По сведениям издания, в украинских СИЗО после анонса очередного обмена пленными с Россией произошло оживление. Стали вызывать всех тех, кто обвиняется в сепаратизме, государственной измене и тому подобных политических статьях.

«Это бизнесмены, малолетние „фотографы прилетов и военных объектов“, поджигатели авто, идейные пророссийские и те, кого подставили», — указали журналисты.

Они добавили, что среди таких заключенных доля граждан России составляет совершенно ничтожный процент.

Ранее сообщалось, что российские правозащитники отчитались о своей работе. Они с помощью международных организаций продолжают работать над воссоединением семей в России. Очередным успехом стало возвращение матери, проживающей в РФ, ее несовершеннолетней дочери с украинской территории. Семнадцатилетнюю девушку вывезли в РФ при прямой поддержке Катара.