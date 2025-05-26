Российская армия способна применить совершенно другие вооружения, чтобы обезопасить свои города при дальнобойных обстрелах. Такое заявление сделал депутат Государственной думы Виктор Водолацкий, его слова привело РИА Новости.

Парламентарий сообщил, что если в действительности Запад снял ограничения в использовании Украиной поставляемого ей оружия, то у России найдется на это ответ. Ей будет необходимо принять действенные меры по обеспечению безопасности своих населенных пунктов.

«Значит, мы будем применять уже другое оружие для того, чтобы максимально не допустить обстрелов наших городов», — указал он.

Водолацкий добавил, что необходимое оружие есть в распоряжении российской армии.

Ранее другой депутат Госдумы, Юрий Нестеренко, назвал решение Запада по снятию ограничений дальнейшей эскалацией конфликта. По его словам, оно не только не служит мирным договоренностям, а наоборот — еще сильнее усложняет ситуацию. Он добавил, что Россия была готова к такому сценарию.