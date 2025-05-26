После того, как Запад снял ограничения с Украины в использовании дальнобойных вооружений, эскалация боевых действий может затронуть весь мир. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Алексей Чепа, его слова привел ТАСС.

Парламентарий прокомментировал слова канцлера ФРГ Мерца, который утверждает, что сразу несколько украинских союзников сняли с Киева ограничения на использование вооружений из своих поставок для ударов по российской территории. Он заявил, что такой шаг ведет к эскалации конфликта, причем не только на территории Европы, но и по всему миру.

«Понятно, что мы будем иметь возможность нанесения ударов не только по центрам принятия решений, но по объектам управления, а это грозит дальнейшей катастрофой», — указал депутат.

Чепа добавил, что чем дальше продвигается возможность мирно урегулировать украинский конфликт, тем настойчивее действует «партия войны» в попытке ее сломать. Запад продолжает вести политику дальнейшей войны до последнего украинца.

Ранее другой депутат Думы, Дмитрий Белик, сообщил о явных признаках истощения украинской армии. По его словам, ВСУ бросают в бой женщин-заключенных. При этом речь идет не о тех профессиях и специальностях, где лучше всего могут проявить себя на фронте именно женщины, а по сути женщин из мест лишения свободы швыряют на штурмы наравне с мужчинами.