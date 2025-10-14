В Госдуму внесен законопроект о специальных сборах для резервистов

В российском военном законодательстве планируется введение принципиально нового формата службы — специальных сборов для резервистов. Эта законодательная инициатива предполагает дополнение существующих категорий военных сборов — учебных и проверочных — третьим видом, предназначенным для выполнения конкретных оперативных задач в различных сценариях. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Согласно законопроекту, специальные сборы будут проводиться исключительно для граждан, состоящих в мобилизационном резерве, с продолжительностью не более двух месяцев. Ключевым отличием новой процедуры станет возможность привлечения резервистов без объявления мобилизации или военного положения — решение об этом будет принимать президент страны. Законодатели подчеркивают, что нововведения касаются только добровольцев, заключивших контракт с Министерством обороны и получающих регулярные выплаты за пребывание в резерве.

Политическое обоснование изменений связано с необходимостью устранения правовых пробелов в условиях современных вызовов безопасности. Как отмечают авторы инициативы, текущее законодательство ограничивало возможности использования профессионального потенциала резервистов в ситуациях, не подпадающих под формальное определение военного времени, несмотря на ведение реальных боевых действий.

Итогом принятия законопроекта станет создание гибкого механизма оперативного реагирования на возникающие угрозы. Это позволит задействовать около двух миллионов подготовленных специалистов резерва для выполнения задач в зонах вооруженных конфликтов, контртеррористических операций и при размещении воинских контингентов за рубежом. При этом сохраняется принцип добровольности — для граждан, находящихся в обычном запасе после срочной службы, новые правила не предусматривают изменений в порядке призыва.

Ранее сообщалось, что резервистов смогут призывать в мирное время: новый закон разрешит им участвовать в контртеррористических операциях.