Резервистов смогут призывать в мирное время: новый закон разрешит им участвовать в контртеррористических операциях

Правительственная комиссия одобрила закон, кардинально меняющий правила игры для военных резервистов. Теперь людей из мобилизационного резерва смогут призывать на специальные сборы для выполнения задач не только в военное, но и в мирное время, в том числе за пределами России. Об этом пишет ТАСС.

В России готовится серьезное изменение в законодательстве о военной службе. Одобренный правительственной комиссией законопроект позволяет призывать резервистов на так называемые специальные сборы в мирное время. Это означает, что контрактников из мобилизационного резерва смогут привлекать для выполнения задач в период контртеррористической операции или при использовании армии за рубежом.

Ключевое нововведение — отход от старой нормы, согласно которой резервистов можно было задействовать только во время мобилизации или в военное время. Теперь для них вводятся специальные сборы, которые и станут юридическим основанием для таких командировок. Законопроект также устанавливает возможность дополнительных выплат для граждан, призванных на эти сборы. Важно подчеркнуть, что изменения касаются только добровольцев, заключивших контракт о пребывании в резерве с Минобороны, и не затрагивают обычных граждан, состоящих в запасе без контракта.

