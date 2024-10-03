В Хабаровске полыхает здание краевого музыкального театра

В Хабаровске загорелось здание Театра музыкальной комедии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Загорелись обшивка и кровля здания на площади 1 тыс. кв. м. С пожаром борются 39 специалистов. Привлечено восемь единиц техники.

В связи с проводимыми работами временно перекрыто движение по улице Карла Маркса от улицы Дикопольцева до улицы Льва Толстого. Участок можно объехать по пересекающим улицам, сообщил телеграм-канал Госавтоинспекции Хабаровска.

Ранее сообщалось о том, что в сгоревшей московской квартире в ЖК «Селигер Сити» взорвались только 14 баллонов из 20. Пожар мог привести к более серьезным последствиям.