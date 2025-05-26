В Хабаровске сотрудник правительства выпал из окна

Перед началом рабочего дня в Хабаровске сотрудник краевого правительства погиб, выпав из окна здания. Мужчина скончался на месте после падения с высоты 8-го этажа.

Как сообщил телеграм-канал Mash, инцидент произошел в 09:45 утра. Погибший — Леонид К., старший инспектор отдела электронного оформления документов.

Он работал в правительстве с 2020 года и, по свидетельствам коллег, не проявлял признаков депрессии или нестабильного психического состояния. Сообщается, что трагедия произошла незадолго до еженедельного совещания с губернатором.

Ранее сообщалось, что в Таиланде погиб турист из России после падения с девятого этажа.