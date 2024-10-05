Фото: [ Официальный сайт СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО ]

В Хабаровске задержали подозреваемых в организованной незаконной миграции после инцидента с пожаром в театре. Арестованы директор и сменный начальник подрядной организации, сообщили в СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

По версии следствия, среди рабочих, выполнявших ремонтные работы, были и нелегальные мигранты, которые нарушили требования безопасности на объекте — Хабаровском краевом музыкальном театре, который сгорел 3 октября.

Установлено, что в утренние часы 3 октября подрядчики занимались ремонтом крыши. Один из рабочих, проводя сварочные работы, случайно допустил попадание искры на теплоизоляцию, что спровоцировало возникновение огня, который быстро распространился.

В группе рабочих были граждане Узбекистана, из которых только четверо находились на территории России легально.

Следствие продолжает работу по делу о нарушении правил безопасности (ст. 216 УК РФ), а также по фактам организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ) и уничтожения имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ).

Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу для арестованных фигурантов.

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