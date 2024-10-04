В Новосибирске злоумышленник бросил бутылку с горючей смесью в окно ФСБ

В Новосибирске злоумышленник бросил бутылку с горючей смесью в окно здания областного управления ФСБ. Как сообщила Baza, в процессе поджога сам мужчина загорелся, но ему удалось сбежать.

Инцидент произошел в ночь на 3 октября. Нападавший подошел к зданию ФСБ на Коммунистической улице.

По предварительной информации, он действовал по заданию мошенников из Украины. Мужчина разбил стекло, наклонился через него и бросил в помещение бутылку с зажигательной смесью. Пламя перекинулось на его одежду, но ему удалось потушить огонь.

Согласно данным Baza, кабинет сгорел дотла, сейчас окна заколочены, а на фасаде здания остались следы от дыма.

Ранее сообщалось, что установлены причастные к подготовке убийств офицеров из командования ВКС РФ.