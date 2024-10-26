В Хабаровске загорелось здание гостиницы
Фото: [телеграм-канал МЧС России]
В Хабаровске загорелась гостиница, сообщает телеграм-канал МЧС России.
Сообщение о пожаре поступило на пульт сотрудников регионального управления МЧС рано утром по местному времени.
Огонь охватил крышу здания гостиницы и третий этаж площадью 200 кв. метров. Общая площадь возгорания составила 500 кв. метров.
Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС локализовали пожар.
С огнем боролись 22 специалиста, было задействовано семь единиц техники.
Шесть постояльцев гостиницы смогли самостоятельно покинуть здание. Пятерых человек спасли сотрудники МЧС. Трое человек пострадали, им потребовалась госпитализация.
Ранее сообщалось о том, что причиной пожара в хабаровском театре могли стать взрывы баллонов при ремонте.