В Хабаровске загорелось здание гостиницы

Сообщение о пожаре поступило на пульт сотрудников регионального управления МЧС рано утром по местному времени.

Огонь охватил крышу здания гостиницы и третий этаж площадью 200 кв. метров. Общая площадь возгорания составила 500 кв. метров.

Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС локализовали пожар.

С огнем боролись 22 специалиста, было задействовано семь единиц техники.

Шесть постояльцев гостиницы смогли самостоятельно покинуть здание. Пятерых человек спасли сотрудники МЧС. Трое человек пострадали, им потребовалась госпитализация.

Ранее сообщалось о том, что причиной пожара в хабаровском театре могли стать взрывы баллонов при ремонте.