В Хабаровском крае россиянина унесло в море в бочке из-под топлива

Телеграм-канал «112» сообщил , что жителя России, находившегося в топливной бочке, унесло течением в морском направлении. Инцидент произошел, когда трое граждан из Хабаровского края пересекали реку вброд.

Как пишет канал, неожиданный подъем уровня воды привел к остановке двигателя их транспортного средства. Двум участникам удалось выбраться из машины, в то время как третьего, находившегося в двухсотлитровой бочке, понесло по течению в сторону Охотского моря.

На момент подготовки данного материала поиски 38-летнего мужчины продолжаются. Спасательные службы провели осмотр 25 кв. км прибрежной зоны в районе устья реки, но безрезультатно. В поисковой операции участвуют 33 специалиста и шесть единиц техники.

