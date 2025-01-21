Самолет не смог взлететь по расписанию из Салехарда из-за неустановленного ЧП

Экипаж пассажирского самолета Airbus не смог взлететь по расписанию из Салехарда, в связи с чем люди были вынуждены сидеть в воздушной гавани на протяжении почти девяти часов.

О ситуации стало известно из публикации канала AVIAINCIDENT, на который ссылается интернет-издание «Ямал-Медиа». Серьезно задержался рейс Airbus LLM 417, который по плану должен был лететь из Салехарда до Омска. Однако неприятность, подробности которой не уточнили, вынудила отложить вылет.

Отмечается, что самолет уже находился на старте взлетно-посадочной полосе №4. Экипажу дали разрешение на взлет, но он неожиданно освободил полосу и не стал набирать скорость. Причина так и осталась загадкой для пассажиров.

Airbus авиакомпании «Ямал» улетел только в 18:31, на почти девять часов позже запланированного. Все это время пассажиры прождали в воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что самолет рейса Москва — Саранск вернулся в аэропорт Шереметьево из-за неисправности.