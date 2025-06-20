В Хабаровском крае задержан замминистра транспорта и дорожного хозяйства Березовский

Правоохранители в Хабаровском крае задержали заместителя руководителя регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства. Владимиру Березовскому вменяют хищение либо растрату бюджетных денег. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По версии следствия, Березовский сумел воспользоваться программами подъема и утилизации кораблей в Охотском море и Татарском проливе. В рамках федерального подъема с морского дна надо было поднять 17 судов. Чиновник якобы присвоил часть тех денег, которые выделялись на эту программу.

«Ему грозит до 10 лет колонии», — указал микроблог.

Замминистра задержали, теперь его допрашивают представители Следственного комитета. Обыски прошли у него дома и на рабочем месте. Все эти действия стали результатом совместного расследования со стороны ФСБ и СК РФ.

Ранее сообщалось, что в Сакском районе Крыма сотрудники ФСБ задержали двух мужчин, готовивших диверсию на релейных шкафах на железнодорожных путях. Задержанные выполняли поручение кураторов из Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Мужчины признались в работе на украинские спецслужбы и сообщили, что задания от них получали через мессенджер.