В Хабаровском крае загорелся нефтеперерабатывающий завод

Отмечается, что огонь охватил площадь около 300 кв. м. По информации источника, возгорание произошло в колонне технологической установки высотой около 50 м, из которой интенсивно вытекает бензин.

Службы экстренного реагирования оперативно прибыли на место чрезвычайного происшествия (ЧП). По последним данным, пожар удалось локализовать.

Сейчас пожарные занимаются полным тушением огня и держат ситуацию под контролем. Спасатели принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности работников завода и предотвращения потенциальных экологических последствий.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге загорелся торговый центр (ТЦ) «Гринвич». Отмечалось, что людей из помещения эвакуировали, однако позже МЧС опровергло эту информацию, отметив, что эвакуация не потребовалась.