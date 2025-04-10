В МЧС опровергли информацию об эвакуации в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

Посетителей торгового центра (ТЦ) «Гринвич» не эвакуировали при пожаре. Об этом РИА Новости сообщили в МЧС России.

Ранее Mash сообщил, что из-за возгорания посетителей и сотрудников ТЦ экстренно эвакуировали в целях безопасности.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность градирни системы охлаждения вентиляции. Площадь возгорания составила 20 кв. м.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия. Пожару присвоили повышенную степень сложности. Как отметили в ведомстве, ликвидация огня прошла успешно, обошлось без жертв и пострадавших.

На месте чрезвычайного происшествия (ЧП) работали 48 человек и 12 единиц техники. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства инцидента.

ТЦ «Гринвич» начинает работу в 10:00 по местному времени. После инцидента магазины работают в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что в Китае при пожаре в доме престарелых погибли 20 человек.